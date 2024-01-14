تمديد الاحتفاظ بمحامية وسائق سيارة أجرة بشبهة ترويج المخدرات..#خبر_عاجل

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة اضافية بمحامية وشريكها وهو سائق سيارة أجرة وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بالكشف عن شبكة لترويج المخدرات اثر حجز عشرات صفائح القنب الهندي بحوزتهما وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

ويذكر أن أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالعوينة كانوا تمكنوا ليلة اول أمس من ضبط سيارة أجرة يقودها شاب بجهة باب سويقة وبتفتيشها تم حجز عدد من صفائح القنب الهندي، وبمواصلة التحريات أمكن مداهمة شقة تقطنها محامية وبتفتيشها امكن حجز عدد آخر من صفائح القنب الهندي، ليتقرر الاحتفاظ بالمحامية والشاب على ذمة البحث.