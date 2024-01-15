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بداية من صباح الأربعاء: إنقطاع المياه عن هذه المناطق بالعاصمة..

2024/01/15 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ اليوم الاثنين، عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الأربعاء 17جانفي 2024، بكل من المنزه 1و 4 و5 و8 والمنطقة السفلى للمنزه 6 والمنطقة السفلى للمنار 2 ومتيال فيل وحي المهرجان وحي السلامة ومدينة العلوم، على أن يتم استئناف التوزيع تدريجيا بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الخميس 18 جانفي.
ويأتي ذلك في إطار إنجاز أشغال مشروع تهيئة وتجديد القنوات بتونس الكبرى، حيث برمجت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أشغال ربط على قناة التوزيع الرئيسية قطر 600 مم بمنطقتي الجبل الأحمر والبلفدير.

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