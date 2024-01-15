عاجل/ الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية بالصواريخ

أعلن المتحدث العسكري باسم انصار الله الحوثيين، يحي سريع، اليوم الاثنين 15 جانفي 2024، ان القوات العسكرية الحوثية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة امريكية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية، وذلك ردا على المجازر الصهيونية في فلسطين وعلى العدوان الامريكي البريطاني على اليمن.

واكد سريع ان القوات المسلحة اليمنية تعتبر كل السفن والقطع الحربية الامريكية والبريطانية المشاركة في العدوان على اليمن، اهدافا مشروعة.

واضاف ان الرد على الاعتداءات الامريكية البريطانية آت لا محالة وان اي اعتدا جديد لن يبقى دون عقاب.

كما اكد سريع استمرار تنفيذ العمليات العسكرية الحوثية وفرض قرار منع الملاحة الاسرائيلية في بحر العرب والبحر الاحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع سريع ان التجارة البحرية تبقى مستمرة في البحر الاحمر الى كافة الوجهات عدى موانئ فلسطين المحتلة.