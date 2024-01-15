كاس امم افريقيا 2024 – المجموعة الثالثة – تعادل الكامرون وغينيا 1-1

تعادل المنتخب الكامروني مع نظيره الغيني بنتيجة 1-1 مساء اليوم الاثنين في اطار الجولة الاولى للمجموعة الثالثة ضمن الدور الاول لكاس امم افريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بالكوت ديفوار.

وافتتح منتخب غينيا التسجيل د10 عن طريق محمد بايو قبل ان يتمكن منتخب الكامرون من التعديل عن طريق فرانك ماغري د51

وكان منتخب السنغال فاز اليوم على غامبيا 3-صفر لحساب نفس المجموعة

وسجل اهداف المباراة كل من بابي غيي (د4) ولامين كامار (د52 و86).

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الاولى:

ن ل

1- السنغال 3 1

2- 1الكامرون 1 1

– غينيا 1 1

-4 غامبيا 0 1