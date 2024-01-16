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مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة اثنين في معارك بغزة..#خبر_عاجل

2024/01/16 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة جنديين بجراح خطيرة في المعارك التي جرت ليلا في جنوب قطاع غزة.

وبمقتل هذا الرائد، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 523 ضابط وجندي، بينما يرتفع العدد منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 189، عدا الذين قتلوا بنيران صديقة أو على الجبهة الشمالية.

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسم الضابط القتيل وهو الرائد نيتسان شاسلر ويبلغ من العمر 21 عاما، من عناصر الكتيبة 7155.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة جنديين بجروح خطيرة، أحدهما من الكتيبة ذاتها وآخر من كتيبة الهندسة.

 

سكاي نيوز

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