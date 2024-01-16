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كرة السلة : تعيين صالح الماجري مديرا رياضيا للمنتخب التونسي للاكابر

2024/01/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة


اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة عن تعيين اللاعب الدولي السابق صالح الماجري مديرا رياضيا لمنتخب الأكابر.

وكان صالح الماجري (37 عاما) احد ابرز عناصر المنتخب التونسي خلال العشرية الاخيرة وتمكن معه من احراز عديد الالقاب من بينها البطولة الافريقية للامم 2011 و2021 والبطولة العربية 2009 الى جانب التاهل الى دورة الالعاب الاولمبية لندن 2012 وكاس العالم 2011 و2019.

وبرز صالح الماجري في تونس مع النجم الساحلي الذي تحصل معه على العديد من التتويجات قبل خوض تجارب احترافية متنوعة في الخارج اهمها في صفوف انتويرب البلجيكي واوبرادوريو وريال مدريد الاسبانيين ومافريكس دالاس وليجيند تكساس الامريكيين وفلايينغ ليوباردس الصيني ورويال فايترز الصينين وبيروت اللبناني.

ومن جهة اخرى، قررت الجامعة التونسية لكرة السلة تنظيم النافذة الأولى من تصفيات أفروباسكات 2025 في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 فيفري 2024 واستضافة البطولة العربية للمنتخبات في ديسمبر 2024 بقاعة بئر شلوف بنابل.

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