رئيس الحكومة يسافر إلى سويسرا للمشاركة في منتدى “دافوس”..

يشارك رئيس الحكومة أحمد الحشّاني بداية من اليوم الثلاثاء 16 جانفي والى غاية يوم الخميس 18 جانفي بسويسرا، في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2024” الذي يلتئم هذه السنة تحت شعار “إعادة بناء الثقة”.

وسيكون لرئيس الحكومة مشاركات في حلقات حوارية تهم جملة من المواضيع الاقتصادية الراهنة، كما سيجري عدة لقاءات هامة مع رؤساء دول وحكومات ومؤسسات مالية عالمية.

ويرافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة.