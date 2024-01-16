جريمة مزلزلة: أبرح أطفاله الثلاثة ضرباً فماتت احداهن..تفاصيل صادمة..

في جريمة صادمة هزت الرأي العام المصري لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة داخل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى محافظة كفر الشيخ المصرية، متأثرةً بإصابتها، بينما أصيب أشقاؤها بإصابات بالغة نتيجة تعدي والدهم عليهم بالضرب المبرح.

وقد تم اخضاع اشقاء الهالكة للعلاج في ما باشرت النيابة العمومية بمصر التحقيق في الجريمة.

وتفيد تفاصيل الواقعة وفق ما اوردته العربية نت بتلقي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام ثلاثة أطفال، بينهم طفلة مصابة بنزيف داخلي وحالتها الصحية سيئة، وحاول الأطباء إسعافها، لكنها لفظت أنفاسها وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتم اعلام مركز شرطة كفر الشيخ، وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتبين وجود جثة طفلة تبلغ من العمر 12عامًا، وبسؤال أشقائها اتهموا الأب بالتعدي عليهم بالضرب المبرح وإحداث الإصابة التي أودت بحياة شقيقتهم، وإصابتهم في أماكن متفرقة من الجسم.

وكان أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطارًا مضمونه وصول ثلاثة أطفال لمستشفى كفر الشيخ، بينهم طفلة تدعى “بسنت.ع”، 12 عاما، بها إصابات بالغة، حاول الأطباء إسعافها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل قسم الاستقبال والطوارئ، وبسؤال شقيقتها اتهمت الأب بالتعدي عليها وإحداث إصابتها التي نتجت عنها الوفاة، وتم إخطار النيابة العامة.