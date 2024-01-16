عاجل/ الحوثيون يرفضون عرضا أمريكيا مقابل إيقاف الهجمات في البحر الأحمر..وهذا فحواه..

كشف القيادي في حركة “أنصار الله” اليمنية، محمد البخيتي، عن رفض المسؤولين في الحركة عرضا أمريكيا وصل إليهم عن طريق سلطنة عمان مقابل وقف الهجمات في البحر الأحمر.

وقال البخيتي، في لقاء مع التلفزيون العربي، إنهم “رفضوا عرضا أمريكيا للاعتراف بحكومة صنعاء شريطة وقف العمليات ضد الاحتلال “، مضيفا: “بعد كلمة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي التي وضع فيها الخطوط الحمراء للكيان الصهيوني توصلوا برسالة بأن الطرف الأمريكي سيعترف بشرعية حكومتها وسيتخلى عن كل أدواته الإقليمية أو في الداخل، مقابل وقف العمليات ضد الاحتلال وكذلك في البحر الأحمر”، مؤكدا أن الرد كان بالرفض.

وأعلنت “أنصار الله”، مساء أمس الاثنين، أن “قواتها البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن”. وقال المتحدث العسكري، يحيى سريع، إن “كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة بالهجمات علينا نعتبرها أهدافًا معادية”.