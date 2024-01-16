روما يتعاقد مع المدرب دي روسي بعد إقالة مورينيو



أعلن نادي روما المنافس في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين لاعبه السابق دانييلي دي روسي مدربا جديدا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي بعد ساعات من الانفصال عن البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويحتل روما المركز التاسع في ترتيب البطولة عقب خسارته خارج أرضه 3-1 أمام ميلان يوم الأحد الماضي، وكافح للتغلب على غياب عدد من لاعبيه البارزين للإصابة بينهم المهاجم باولو ديبالا.

ويتأخر الفريق بفارق 22 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.

وقال النادي في بيان “يسعد نادي روما تأكيد تعيين المدرب دانييلي دي روسي حتى 30 جوان 2024.

“بعد مسيرة حافلة كلاعب لمدة 18 عاما في روما سيعود دي روسي لبيته مدربا للفريق. ستكون مباراته الأولى أمام فيرونا في البطولة مساء السبت المقبل في الملعب الأولمبي”.

وحصد روما أربع نقاط فقط من آخر خمس مباريات بالبطولة وخرج من كأس إيطاليا الأسبوع الماضي عقب الهزيمة 1-صفر أمام منافسه المحلي لاتسيو.

وعقب الهزيمة وصف مورينيو نفسه بالساحر الخيالي هاري بوتر، قائلا إن منصبه في النادي يرفع من توقعات الجماهير بشأن النجاح.

ورد أيضا على منتقديه، ووصف نفسه بالنموذج المثالي للاحترافية رغم معاناة فريقه من النتائج السيئة مؤخرا.

وقال ملاك النادي دان وريان فريدكين في بيان “نود توجيه الشكر إلى جوزيه نيابة عن الجميع في نادي روما على شغفه وجهوده منذ وصوله للنادي.

“سنظل نحتفظ دائما بذكريات رائعة عن فترته في روما لكن نعتقد أن التغيير الفوري يصب في مصلحة النادي. نتمنى لجوزيه ومساعديه كل التوفيق في المستقبل”.

وتولى مورينيو، الذي قاد العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بينها بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد، مسؤولية تدريب روما في 2021.

وقاد المدرب البرتغالي الفريق للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي في 2022. وقاده أيضا إلى نهائي الدوري الأوروبي في 2023 حيث خسر بركلات الترجيح أمام إشبيلية.

ويستضيف روما في مباراته المقبلة فيرونا صاحب المركز 18 في البطولة يوم السبت المقبل.