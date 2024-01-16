تطاوين: 640 اسرة تنتفع بمساعدات عينية لمجابهة موجة البرد



وزعت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بولاية تطاوين، في اطار البرنامج الوطني لمجابهة موجة البرد، 640 مساعدة عينية للاسر متعددة الافراد، والقاطنة بالمرتفعات والاحياء الشعبية، مع ايلاء الاولوية للعائلات التي احد افرادها من حاملي الاعاقة، حسب ما افادت به المتصرفة الجهوية للجنة عواطف شفرودة صحفية “وات”.

وافادت شفرودة ان هذه المساعدات، تتمثل في 16 طنا من المواد الغذائية و640 قارورة زيت و12800 قطعة ملابس و1280 زوج احذية و1280 غطاء صوفيا و70 حشية.

وقالت المتصرفة الجهوية للجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي، ان لجانا محلية تضم مختلف الاطراف المعنية باشراف السلط المحلية، تولت اختيار المنتفعين