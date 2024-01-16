الاتحاد الأوروبي يُدرج يحيى السنوار في قائمة “الإرهاب”

أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على قائمة “الإرهاب” على خلفية عملية طوفان الاقصى الذي شنّته الحركة على ما يعرف بمستوطنات غلاف غزّة، في السابع من أكتوبر الفارط.

وبموجب ذلك، يتم تجميد أي أصول قد يملكها السنوار في الدول الـ27 للتكتل القاري، ويُمنع مواطنو الدول الأوروبية من إجراء أي تعاملات معه.

وأوضح المجلس الأوروبي “يندرج هذا القرار في إطار رد الاتحاد الأوروبي على التهديد الذي تشكله حماس وهجماتها الإرهابية الوحشية والعشوائية على إسرائيل في السابع من أكتوبر”.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن أدرج في ديسمبر مسؤولين في الجناح العسكري لحركة حماس، هما قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى، في قائمة “الإرهاب” التي تفرض عقوبات على منظمات أو أفراد ضالعين في أعمال “إرهابية”.

وسبق للاتحاد أن صنّف حركة حماس منظمة “إرهابية”.

كما تعتبر دول عدة الحركة منظمة “إرهابية”، من بينها الولايات المتحدة وكندا.