ارتفاع حالات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.. وهذه الجنسية في الصدارة

ذكرت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل “فرونتكس” أن عدد حالات عبور المهاجرين غير الشرعي إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 17% سنة 2023 مقارنة بأرقام 2022.

وقالت “فرونتكس” إن هذه النسبة تمثل “ارتفاعا كبيرا في عدد حالات العبور غير القانوني سنة 2023، وهي الأعلى منذ 2016″، موضحة أن “العدد ارتفع إلى 380 ألفا، سلك 41% منهم البحر الأبيض المتوسط”.

وذكرت الوكالة، في بيان، أن “هذه البيانات السنوية تؤكد اتجاها تصاعديا مطردا خلال السنوات الثلاث الأخيرة”.

ولفتت الوكالة إلى “مساري هجرة آخرين اتخذهما المهاجرون بصورة كبيرة عام 2023 هما منطقة غرب البلقان (26%) وشرق البحر الأبيض المتوسط (16%)”.

وأوضحت أن “العدد الأكبر من حالات الهجرة غير الشرعية سنة 2023 تعود إلى سوريين (مئة ألف حالة)، يليهم كل من الغينيين والأفغان”. فيما تمثل النساء والقصر نحو 10% من هؤلاء المهاجرين.

المصدر: أ ف ب