بعد ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء..وزيرة التجارة على الخط..

أكدت وزيرة التجارة و تنمية الصادرات كلثوم بن رجب خلال اجتماعها أمس الثلاثاء بممثلين عن الغرفة الوطنية لمذابح الدواجن و محولي اللحوم البيضاء على ضرورة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن خاصة بعد تسجيل ارتفاع في مستويات أسعار اللحوم البيضاء.

ودعت إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك في إطار معادلة تضمن ديمومة ومردودية القطاع.

وشددت على توفير مستويات الإنتاج المطلوبة في الأسواق وعقلنة هوامش الربح بما يمكن من استقرار التزويد والأسعار خلال الفترة الحالية وطيلة شهر رمضان لسنة 2024.

من جهتهم، أكد ممثلو المهنة على التزامهم بالتنسيق والتعاون مع مصالح الوزارة لضمان انتظامية تزويد السوق وبأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطن وإنجاح مختلف المحطات الاستهلاكية فضلا عن توفير المخزونات الضرورية من دجاج اللحم والاسكالوب لتلبية الطلب الإضافي خلال الموسم الصيفي.

وفي نفس السياق، وسعيا للنهوض بمنظومة الدواجن، تم التطرق إلى ضرورة التسريع في وضع خطة استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع وتم استعراض بعض المقترحات العملية لتنمية الانتاج ودفع التصدير ومعالجة مختلف الإشكاليات التي تعيق تطور هذه المنظومة وخاصة ملفات الأعلاف والأدوية والتهريب والذبح العشوائي.

هذا وستتواصل جلسات العمل تباعا مع بقية المتدخلين في المنظومة طيلة الفترة القادمة ، وفق ما أوردته وزارة التجارة في بلاغ لها .