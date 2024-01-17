بعد اتهامها بالانخراط في جمعية مشبوهة: رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان ترد وتكشف..

ردت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله اليوم الأربعاء، على الاتهامات التي وجّهتها اليها فاطمة المسدّي بخصوص “الإنخراط في جمعية مشبوهة لديها تمويلات خارجية وتنشط من أجل توطين الأفارقة في تونس”.

وقالت جاب الله إنّ “الإنتماء إلى جمعية ليس تهمة وما قالته النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي مؤسف”.

وأكّدت جاب الله، أنّها ستلجأ إلى القضاء بخصوص ما قالته فاطمة المسدي، مضيفة بالقول: “مستواي التعليمي وخبرتي المهنية يمنعني من الإنجرار وراء ما قالته المسدي”.

ونفت جاب الله في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام الاتهامات التي وجهتها لها المسدي بتلقّي أموال من القيادي بحركة النهضة علي العريّض سنة 2012، مجدّدة أسفها بشأن “هذا التلاسن وأحاديث الأروقة”، وفق توصيفها.

وبيّنت رئيسة لجنة الحقوق والحريات أنّ “النائب بمجلس نواب الشعب مستعجلة على مبادرتها بخصوص قانون الجمعيات ولكن المشاريع الرئاسية والحكومية لهم الأولوية”، موضّحة أن “اللّجنة الآن تركّز على مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريْين”.