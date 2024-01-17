عاجل/ رفع قضية بوزارة العدل: نزار الشعري يفجرها ويكشف عن تعرضه الى الترهيب..(فيديو)

كشف الناشط السياسي نزار الشعري، في فيديو نشره على موقع فيسبوك عن تعرضه لمظلمة وترهيب سياسي يتعرض له هو وعائلته والمقربين منه.

واعلن الشعري رفع قضية ضد وزارة العدل لتسريب إسم ابنته القاصر ضمن قائمة شملت عدد من الأسماء فتح في شأنهم بحث جزائي موضوعه شبهة غسيل أموال

وأضاف الشعري أنه قام بإشعار مندوب حماية الطفولة قصد التدخل لحماية ابنته الطفلة ومنع تداول هذه الوثيقة إعلامياً والكترونيا.

هذا وناشد الشعري رئيس الجمهورية قيس سعيد الى التدخل العاجل لمنع محيطه من إستعمال الأبناء القصر والقضاء واجهزة الدولة في عملية الترهيب السياسي للخصوم.

وشدد المتحدث على ان هذه المظلمة التي يتعرض اليها غايتها اجباره على مغادرة السباق الرئاسي الذي يعتزم خوضه نهاية هذه السنة باي وسيلة ممكنة مشيرا الى انها ليست المحاولة الاولى لمحاولة عرقلته وتعطيل اعماله.