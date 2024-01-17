مُلاحقة عبير موسي في 8 قضايا إجمالا!..



قال نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، انه تم اعلامهم من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس، بملاحقة موكلتهم في 8 قضايا اجمالا.

وأوضح العريبي في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الاربعاء، أن هذه الشكايات رفعت من قبل هيئة الانتخابات من أجل التشكيك في الانتخابات، وفرقة العدلية بالعمران (تحت عنوان تجاوز التوقيت المتفق عليه خلال وقفة احتجاجية ) ومنظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ( اتهمت موسي بنسبة أمور غير صحيحة للمنظمة و ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد علماء المسلمين بشارع خير الدين باشا )، و الاتحاد العام التونسي للشغل .