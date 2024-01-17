منتدى دافوس: تثمين موقف تونس إزاء القضية الفلسطينية العادلة

ثمن رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاربعاء بدافوس، موقف تونس بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إزاء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد المسؤول الفلسطيني في تصريح لموفد (وات)، في أعقاب محادثة أجراها اليوم مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، أن اللقاء شكل فرصة للتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بالمناسبة، بالموقف الرسمي التونسي الإنساني والديناميكية الديبلوماسية لفائدة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ويشارك رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، على رأس وفد تونسي، يضم وزيرة المالية سهام نمصيّة، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، في الدورة 54 من المنتدى الإقتصادي العالمي “دافوس 2024″، الذي انطلقت أشغاله يوم 15 جانفي الجاري بمدينة دافوس شرق سويسرا.