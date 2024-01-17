عاجل/ تطاوين: إحباط عمليتي تهريب متزامنتين (تفاصيل)



افادت الديوانة التونسية في بلاغ اليوم الاربعاء، بان دوريّة تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصّمار التابعة لفصيل الحرس الديواني بتطاوين، بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني بالمنطقة الحدودية ببرج الخضراء، تمكنت من إحباط عمليتي تهريب متزامنتين، الأولى لكمية من النظارات الطبية والعملة الأجنبية المهربة، فيما تمّ خلال العملية الثانية حجز كمية من السجائر المهرّبة والنظّارات الطبيّة وغيرها من البضائع الاستهلاكية المختلفة بقيمة جملية قدرت ب754 ألف دينار وقد تواصلت عملية الحجز لمدة فاقت ال48 ساعة .

وتتمثل التّفاصيل في قيام دوريّة مشتركة مع مصالح الجيش الوطني، بنصب كمين بقطاع برج الخضراء تمّ على إثرها حجز سيارة رباعية الدفع غير مدرجة بالسلسلة التونسية كانت بصدد التوغل بالتراب الوطني وبايقافها وتفتيشها تم العثور على كميات هامة من البضائع المهربة متمثلة في نظارات طبية ومبلغ من العملة الأجنبية وكمية من البضائع الإستهلاكية المختلفة( مصابيح إنارة، أجهزة شحن الهواتف الجوالة..) بقيمة جملية قدرت ب294 ألف دينار في ما قدرت قيمة وسيلة النقل ب150ألف دينار.

وبالتزامن مع هذه العملية تمكنت دورية ثانية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصمار بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني ، إثر ملاحقة لسيارة رباعية الدفع محملة بكمية من السجائر أجنبية المصدر والنظارات الطبية وغيرها من البضائع الاستهلاكية بقيمة جملية قدرت ب160 ألف دينار فيما قدرت قيمة السيارة ب150 ألف دينار.