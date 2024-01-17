رئيس الحكومة يلتفي في دافوس بعدد من القادة الاوروبيين وبفاعلين اقتصاديين دوليين..

عقد رئيس الحكومة أحمد الحشاني، اليوم الاربعاء، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الاوروبين والفاعلين الاقتصاديين الدوليين وذلك خلال اليوم الثاني لمشاركته في اشغال منتدى دافوس الاقتصادي في دورته الـ54.

وقد كان لرئيس الحكومة لقاء مع رئيسة المجر، كاتلين نوفاك، تمحور حول التعاون الثنائي وسبل تطويره، وفق ما ذكره مصدر من رئاسة الحكومة. وحضر اللقاء وزيرة المالية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

كما تحادث رئيس الحكومة مع الوزير الاول البلجيكي، ألكسندر دي كرو. وأكد الطرفان خلال اللقاء على اهمية تطوير التعاون الاقتصادي والمبادلات بين البلدين.

وعبر الحشاني عن التزام حكومته بتطوير مناخ الاعمال في تونس وتشجيع وتسهيل استقطاب الاستثمارات المباشرة الخارجية والتي تمثل حافزا للانطلاقة الاقتصادية الوطنية في تونس.

والتقى رئيس الحكومة في مقر المنتدى الذي ينعقد تحت شعار”إعادة بناء الثقة” مع الوزير الاول الهولندي مارك روته وبحث معه سبل تحديد فرص جديدة للشراكة البينية. واشار المسؤول الهولندي الى رغبة بلاده في الاستثمار اكثر في تونس خصوصا في مجالات المياه والطاقة.

وتم خلال اللقاء تناول مسائل التكوين المهني والتشغيل والتعاون بين تونس والاتحاد الاوروبي وفي هذا الاطار اكد رئيس الحكومة ان تلك العلاقات “هي علاقات استراتيجية ويجب ان تتطور اكثر فاكثر خدمة للمصلحة المشتركة”

من جهة اخرى عقد رئيس الحكومة لقاء مع المديرة العامة للمنظمة العالمية للتجارة، نغوزي أوكونجو- إيويالا تمحور حول مختلف مجالات التعاون .

وشارك رئيس الحكومة في وقت سابق اليوم في حلقة نقاش حول التوجهات العملية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وحضرها رؤساء وفود الدول الإفريقية وممثلي عديد المؤسسات والشركات الدولية.

واشار رئيس الحكومة خلال مداخلته الى اهمية الاتفاق المنشأ لمنطقة التجارة الحرة الافريقية من جهة ما يوفره من فرص تعاون بين الدول الاعضاء من جهة ومع الشركاء الاسترتيجيين من جهة اخرى.

ويقود رئيس الحكومة وفد تونس في اشغال هذا المنتدى والتي افتتحت اعمالها يوم الاثنين في دافوس وترافق رئيس الحكومة وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة.