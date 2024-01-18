بلدية قبلي تشرع في تنفيذ برنامج “فيكول 2” لتحسين البنية التحتية بمناطق التوسع

انطلقت بلدية قبلي في تنفيذ برنامج “فيكول 2” الهادف الى تحسين البنية التحتية في مناطق التوسع عبر تكثيف عمليات التشجير وتغيير ومد شبكات التنوير العمومي، علاوة على تعبيد الطرقات.

واوضح المكلف بتسيير البلدية حكيم حسين، صباح اليوم الخميس، لصحفي “وات”، ان هذا البرنامج الذي ينجز خلال السنة الجارية باعتمادات تفوق المليون دينار، يشمل تدخلا لتشجير العديد من الطرقات والساحات والمساحات الخضراء باعتمادات تقدر بـ 80 الف دينار، علاوة على تركيز نقاط للتنوير العمومي بالاضاءة المعتمدة على الفوانيس المقتصدة للطاقة من نوع “لاد” بمختلف القرى والتجمعات السكانية التابعة للبلدية، باعتمادات تناهز 620 الف دينار، فضلا عن انجاز تدخل لصيانة وتعبيد الطرقات بقريتي الرابطة وتنبيب باعتمادات تقدر بـ400 الف دينار

واضاف المصدر ذاته، ان هذا البرنامج يندرج في اطار التوجه الذي تنتهجه بلدية قبلي نحو التحول الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك في اطار التصرف المحلي لمعالجة الاشكاليات ذات الابعاد العالمية، على غرار اشكالية الانحباس الحراري، واشار الى ان بلدية قبلي كانت سباقة في التوجه نحو استعمال الفوانيس من نوع “لاد” مع استعمال الطاقة الفوطوضوئية بالعديد من اداراتها، علاوة على تكثيف حملات التشجير التي ترمي الى التقليص من درجات الحرارة بحوالي 10 درجات في المناطق السكنية

واكد حسين ان تدخلات البلدية لتكريس التحول الطاقي، شملت الى حد الان استبدال كافة الفوانيس بالنقاط الضوئية على طول نهج الواحة بقبلي المدينة، باعتمادات تقدر بحوالي 100 الف دينار، ضمن مشروع متكامل شمل اقتناء حوالي 1300 فانوس من نوع “لاد” وتركيزها بالعديد من الانهج باعتمادات جملية ناهزت 600 الف دينار، فضلا عن التحضير لانجاز تدخل مماثل باغلب مناطق التوسع باعتمادات تقدر ب620 الف دينار، سيمكن من تغيير كافة فوانيس السوديوم باخرى من نوع “لاد” في غضون سنة 2025