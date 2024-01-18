عاجل/ الحوثيون يتبنون هجوما على سفينة أميركية قبالة اليمن..

أعلن الحوثيون اليمنيون، مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة أميركية قبالة الساحل اليمني، حسبما أكد المتحدث العسكري يحيى سريع.

وقال سريع في تصريحات تلفزيونية امس الأربعاء إن القوات البحرية للحوثيين استهدفت السفينة الأميركية “جينكو بيكاردي” في خليج عدن “بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة”.

وتعهد المتحدث العسكري باسم الحوثيين بـ”مواصلة شن هجمات في إطار الدفاع عن النفس ودعما للفلسطينيين في غزة”.

وعلى مدار أسابيع، تسببت هجمات الحوثيين في تعطيل التجارة العالمية، وأثارت القلق من تضخم دولي.

وتقول الجماعة إنها تشن هجماتها للضغط على إسرائيل والغرب، من أجل وقف الهجمات العنيفة على قطاع غزة.

وعمقت هذه الهجمات المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط بالكامل.

سكاي نيوز