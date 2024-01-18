في تصريح جديد مثير للجدل/ بن غفير: “يجب أن نحتل غزة ونبقى فيها”

بينما تتصاعد الانتقادات الدولية لاسيما الأميركية لبعض التصريحات الإسرائيلية حول قطاع غزة، ومسألة “تهجير” الفلسطينيين، أطل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بمزيد من الاقتراحات المتطرفة.

فقد جدد الوزير اليميني المتطرف دعوته إلى احتلال القطاع الفلسطيني المحاصر.

ودعا في مقابلة مع القناة الـ 13 الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء، الحكومة والقوات الإسرائيلية إلى احتلال غزة، والبقاء فيها حتى بعد انتهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 اشهر.

كما اعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات أمام خيارين إما تبني اقتراحه واحتلال القطاع نهائياً أو السير بخطط وزير الدفاع.

سكاي نيوز