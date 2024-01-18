عاجل/ بلاغ هام من وزارة التجارة بخصوص الحليب

افادت وزارة التجارة، في بلاغ اليوم الخميس 18 جانفي 2024، أنه في إطار المجهودات المبذولة لتحسين وضعية التزويد بمادة الحليب ومراقبة عمليات توزيعها، أن مصالحها تولت إقرار جملة من الإجراءات الترتيبية لدعم العرض بمادة الحليب نصف الدسم المدعم وضمان انتظامية التزويد بها بما يضمن تغطية الحاجيات الخاصة بالاستهلاك العائلي بداية من 15 سبتمبر 2023 ويتواصل العمل بها إلى حد الآن.

كما تولت بالتوازي مع ذلك تنفيذ برامج رقابية مشتركة للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربات على هذه المادة خاصة ما تعلق بإخفاء البضائع والترفيع في الأسعار والبيع المشروط بما مكن من حجز أكثر من 195 ألف لتر من هذه المادة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة بما في ذلك تفعيل جملة من الايقافات وقرارات الغلق للمحلات التجارية.

وقد مكنت هذه الإجراءات من تعديل التزويد خلال الفترة الموسمية لتراجع الإنتاج وفي استرجاع النسق الطبيعي خلال الفترة الحالية بالتزامن مع دخول الفترة الموسمية لذروة الإنتاج بما ساهم في مزيد تدعيم العرض وتحقيق استقرار السوق حاليا في ظل ارتفاع الكميات المنتجة والمروجة من مادة الحليب نصف الدسم المدعم التي بلغت معدلاتها 1,7 مليون لتر يوميا.

وفي هذا السياق دعت الوزارة مختلف المتدخلين في القطاع إلى تفادي كل الممارسات التي من شأنها إرباك النسق العادي للتزويد والسلوكيات الشرائية للمستهلك والالتزام بعرض الكميات المتوفرة بصفة واضحة للعموم بمحلات البيع.

كما دعت المواطنين إلى عقلنة شراءاتهم والتفاعل مع مصالح الوزارة للإبلاغ على مختلف التجاوزات التي يتم رصدها في الإبان عبر الوسائط التالية:

-الرقم الأخضر للمراقبة الاقتصادية : 80100191

-الخط الهاتفي المبسط لمكتب العلاقات مع المواطن : 1872