قفصة: الإدارة الجهوية للتجهيز تتسلّم وقتيا مشروع تدعيم الطريق الجهوية الرابطة بين معتمديتي القصر والمظيلة

تسلّمت الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة، اليوم الخميس، مشروع تدعيم وإعادة تعبيد الطريق الجهوية رقم 123 الرابطة بين معتمديتي القصر والمظيلة على طول 15 كلم، وهو مشروع إنطلقت أشغاله في شهر جوان من العام المنقضي.

وقال المدير الجهوي للتجهيز، علي بوزيان، إن إدارته تسلّمت وقتيا مشروع تدعيم وتقوية الطريق الجهوية التي تربط بين القصر والمظيلة من المقاولات المنجزة والتي أتّمت، وفق تأكيده، الأشغال في الآجال المُحدّدة ووفق المواصفات المطلوبة.

وتضمّن المشروع، البالغة كلفته 13 مليون دينار، تقوية وإعادة تعبيد مسافة 15 كلم من الطريق المؤدية إلى مدينة المظيلة، بواسطة إنجاز طبقات من الخرسانة الإسفلتية، وتعلية جنبات الطريق، بالإضافة إلى تثنية مسافة 2.5 كلم من هذه الطريق، على مستوى مدخل المظيلة وترصيفها.

كما تضمّن المشروع تجهيز الطريق بالعلامات المرورية العمودية وبزلاّقات الآمان والتشوير السطحي، بالإضافة إلى تجهيز جزء من الطريق على مستوى مدخل المظيلة وأمام المنطقة الصناعية بمفترقات وبالتنوير العمومي.

وأفاد المدير الجهوي للتجهيز أن أشغال المشروع تضمّنت كذلك “معالجة النقطة الزرقاء” على مستوى جسر للسكة الحديدية في مدخل مدينة القصر في إتجاه المظيلة من خلال إحداث منشأة على طول 300 متر تُتيح تجميع مياه السيلان بالقصر وتصريفها في المجاري الطبيعية، بما يُجنّب تعطيل حركة الجولان بهذه الطريق عند تهاطل الأمطار.