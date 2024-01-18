بلاغ هام للنجم الساحلي..

أعلن النجم الرياضي الساحلي في بلاغ رسمي إحداث لجنة خاصة لفض النزاعات المالية وسيكون الهدف منها خلق حلول عاجلة لتوفير موارد مادية لخلاص جميع الملفات العالقة وستكون اللجنة متكونة من مجموعة من الإطارات والكفاءات المختصة في الميدان المالي والمحاسبة.

وفي ما يلي بلاغ هيئة النجم

بمبادرة من مجموعة من أحباء النجم الرياضي الساحلي بالتنسيق مع الهيئة التسييرية وهيئة الدعم تم إحداث لجنة خاصة بفض النزاعات المالية للنادي.

وتعمل هذه اللجنة مع الكتابة العامة واللجنة القانونية وكل مكونات النادي على إيجاد كل الحلول الممكنة والكفيلة لتوفير الدعم المادي لفض النزاعات والقضايا للخروج من الوضعية المالية الحرجة للجمعية.

تتكون هذه اللجنة من مجموعة من السادة:

كريم عكروت – رئيس اللجنة

أنيس لحوار

خطيب شقشوق

معز بالفقيه

محمد سليمان

وثلة من الخبراء في الميدان المالي و المحاسبين.

وسيتم إحداث صفحة خاصة باللجنة على الفايسبوك للتواصل مع الأحباء والجماهير تنشر عليها القضايا التي ستعالجها حسب الأولوية ومدى تقدم أعمالها والمبالغ التي تم تجميعها بكل شفافية ووضوح.

وتدعو الهيئة المديرة كل جماهير النادي ومكونات العائلة الموسّعة للنجم الرياضي الساحلي للإنخراط بكل حماس في مجهودات هذه اللجنة التي تتكون من مجموعة من الكفاءات من أحباء النادي لتجاوز هذه الفترة الدقيقة والصعبة من تاريخ الجمعية.