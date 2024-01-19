عاجل/ الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن..

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيين مساء أمس الخميس، استهداف سفينة القوات البحرية اليمنية لسفينةِ “كيم رينجر” الأمريكية، في خليج عدن بصواريخ بحرية، مؤكدين أن إصابتها بشكل مباشر.

وأكد المتحدث باسم قوات الحوثيين في بيان ”أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب”.

وأوضح أن “القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئ فلسطين المحتلة”.

وشدد البيان على أن “القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ إجراءاتها الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز وتأكيدا على استمرار الدعم والإسناد لإخواننا الصامدين في قطاع غزة”.