بنزرت: حجز طنّيْن من مادة الفرينة المدعمة وبرمجة إعادة ضخها بالمسالك القانونية

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت، بالتنسيق مع مصالح الشرطة البلدية بماطر، طنين (02) من الفرينة المدعمة لدى صاحب محل تصنيع الحلويات، وذلك بعد أن تبين أنه لا يمسك في شأنها فواتير، وفق المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وأضاف ذات المصدر لصحفي “وات” ان المصالح الرقابية، تولت تحرير محضر بحث في شانه من اجل مخالفة مسك منتوجات مدعمه بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل، بالتوازي مع تأمين تلك الكميات المحجوزة، لدى أحد تجار الجملة في مرحلة أولى وإعادة ضخها بالمسالك القانونية وتدعيم عرضها بالسوق مع تأمين قيمتها المالية بالخزينة العامة للدولة.