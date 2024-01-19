عاجل/ اتحاد الشغل يعلن عن قرار هام..

جلسة استماع إلى وزير التربية حول وضعية الأساتذة والمعلمين النواب..

بشرى سارة: انفراج ازمة الحليب..وارتفاع الكميات المنتجة يوميا..

كاس امم افريقيا لكرة القدم – المجموعة الاولى – فوز نيجيريا على الكوت ديفوار 1-0

بنزرت: حجز طنّيْن من مادة الفرينة المدعمة وبرمجة إعادة ضخها بالمسالك القانونية

2024/01/19 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت، بالتنسيق مع مصالح الشرطة البلدية بماطر، طنين (02) من الفرينة المدعمة لدى صاحب محل تصنيع الحلويات، وذلك بعد أن تبين أنه لا يمسك في شأنها فواتير، وفق المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وأضاف ذات المصدر لصحفي “وات” ان المصالح الرقابية، تولت تحرير محضر بحث في شانه من اجل مخالفة مسك منتوجات مدعمه بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل، بالتوازي مع تأمين تلك الكميات المحجوزة، لدى أحد تجار الجملة في مرحلة أولى وإعادة ضخها بالمسالك القانونية وتدعيم عرضها بالسوق مع تأمين قيمتها المالية بالخزينة العامة للدولة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn