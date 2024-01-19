اتحاد عمال تونس يطالب السلطات المحلية لولاية تونس بالالتزام بتعهداتها لتوفير فضاء لآلاف التجار المستقلين

أفاد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال تونس معز العلوي أن قطاع الانتصاب الفوضوي في تونس يطالب السلطات المحلية لولاية تونس بالالتزام بتعهداتها لتوفير فضاء لآلاف التجار المستقلين، قائلا إن نقابة التجار المستقلين قد التزمت بعدم عرض سلعها على قارعة الأنهج المتفرعة عن العاصمة وامتثلت لقرارات الدولة ولكن في المقابل لم تستطع الجهات ذات العلاقة توفير مكان بديل.

وانتقد العلوي خلال ندوة صحفية عقدها اتحاد عمال تونس، اليوم الجمعة، بمقره بالعاصمة، ما أسماها ب”سياسات التسويف” التي تعتمدها بعض الأطراف الرسمية في طرح الوعود لحل هذا الاشكال، معلقا إن “صبر التجار المستقبلين قد نفد بعد انتظار أكثر من ثلاثة أشهر .. وعملية الفرز طالت دون نتيجة، وهذا الملف المتعلق بالباعة المتجولين يجب أن يمثل أولوية ضمن عمل المسؤولين، سيما في ظل الظروف المأساوية التي تعيشها عائلات هؤلاء الباعة”.

وأضاف إن “من كانوا يقتاتون من الانتصاب الفوضوي يعيشون اليوم ظروفًا اجتماعية صعبة وصلت بالبعض منهم إلى حد محاولة الانتحار”، داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التدخل بصفة عاجلة لإيجاد حل جذري لمعضلة القرارات “العشوائية”، حسب توصيفه، التي منعت الانتصاب الفوضوي بالعاصمة.

وأشار معز العلوي في سياق متصل، إلى أن امتثال التجار المستقلين هو من صميم حرصهم على تطبيق القوانين، وذك انسجاما مع رغبتهم في تحسين جمالية المدينة، مشددا في المقابل على أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب قوت يومهم خاصة وان القرارات التي تأتي دون استشارة أصحاب المهنة تصطدم بالواقع وتكون غير قابلة للتنفيذ، حسب تقديره.

وأكد أنه أمام عجز السلطات عن إيجاد حل، فإن التجار المستقلين سيستأنفون عملهم بالأنهج المتفرعة عن العاصمة تبعا للصعوبات الحياتية التي يعيشها 3000 تاجر مستقل، معتبرا ان ما يعيشه التجار المستقلون يعتبر مظلمة ويجب إنصافهم.

يشار الى ان حملة أمنيّة لإزالة جميع نقاط وحواجز الانتصاب الفوضوي بكلّ من ساحة برشلونة وساحة المُنجي بالي ونهج المحطة وجزء من نهج اسبانيا بتونس العاصمة، قد انطلقت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 8 و9 سبتمبر 2023، وتواصلت تباعا بكلّ من شارعي جمال عبد الناصر وشارل ديغول ونهج الجزيرة ونهج إنجلترا ونهج إسبانيا إلى حدود سوق الخربة بتونس العاصمة، وذلك بمُشاركة مُختلف وحدات الإدارة العامّة للأمن الوطني والمصالح الجهويّة والبلديّة بولاية تونس، وفق وزارة الداخلية.

واضافت الداخلية في بلاغ لها إن هذه الحملة تأتي للحفاظ على الأمن العام والسّهر على راحة المُواطنين، والتصدّي لمظاهر الانتصاب الفوضوي والاستغلال المُفرط للرّصيف، مذكرة بتخصيص فضاء بمنطقة المنصف باي تمت تهيئته لتعاطي الانشطة التجارية.