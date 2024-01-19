عاجل/ الاحتفاظ بسائحين روسيين مطلوبين دوليا.. والقبض على طرف ثالث في مطار قرطاج

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنزرت الاحتفاظ بسائح روسي ورفيقته كانا على متن يخت بالميناء الترفيهي، حيث تبين انهما محل بطاقة تفتيش دولية تتعلق بالسرقة والمشاركة في ذلك والتدليس ومسك واستعمال وتكوين وفاق والمشاركة فيه وترأسه قصد الاعتداء على الاملاك.

حيث افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والمساعد الاول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي، في تصريح لإذاعة الديوان، انه وخلال ارساء يخت كبير الحجم امس الخميس بفضاء مارينا ببنزرت كان على متنه رجل و امرأة حاملين للجنسية الروسية، وخلال القيام بالإجراءات القانونية من طرف وحدات الحرس البحري، تبين ان اليخت محل بطاقة تفتيش دولية وهو محل سرقة من دولة الجبل الاسود ( مونتنيقرو ) على اثر تم اشعار النيابة بالموضوع التي اذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض كالإذن لفرقة الارشاد البحري بحجز اليخت والبحث معهما.

وبمزيد التحريات من طرف وحدات الارشاد البحري تم حصر الشبهة في طرف ثالث تم ادراجه بالتفتيش والقاء القبض عليه بمطار تونس قرطاج اليوم حين كان بصدد مغادرة التراب التونسي هذا وقد تم ايضا الاحتفاظ به على ان تقع احالته لاحقا على انظار قاضي المتعهد بالموضوع، وفق ذات المصدر.