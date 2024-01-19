عاجل/ إتحاد الشغل يقرّر سحب القضيّة التي رفعها ضد عبير موسي

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، سحب القضية التي رفعها ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، حسبما اكده امين عام المنظمة نور الدين الطبوبي.

وقال الطبوبي، في تصريح لموزاييكن اليوم الجمعة، إنّ المنظمة الشغيلة اعتبرت أنّ عبير موسي سجينة سياسية تعلقت بها بعض القضايا، لذلك ارتأى المكتب التنفيذي المجتمع أمس إلى سحب تتبعها قضائيا.

وأوضح الطبوبي أنّ قرار إثارة قضية في حقّ عبير موسي جاء كردّة فعل على حادثة الاعتداء التي طالت مقر المنظمة الشغيلة والتحريض على قياداته، معتبرا أنّ الأخلاقيات النقابيّة تكرّس لثقافة التسامح مع الجميع.