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لاعبو الأولمبي الباجي يتغيّبون عن التمارين والهيئة المديرة تستنجد بعدل منفّذ

2024/01/19 أهم الأخبار, تونس, رياضة

تغيّب جميع لاعبي نادي الأولمبي الباجي، عن الحصة التدريبية عشية اليوم الجمعة.
ومن جهتها، استنجدت الهيئة المديرة للنادي، حسب بلاغ لها، بعدل منفذ لمُعاينة غياب اللاعبين، كما اكدت انه سيتم رفع شكاية للجامعة التونسية لكرة القدم مع إتخاذ جميع الإجرائات الإدارية والقانونية لحفظ حقوق النادي ضد من يُريدون إثارة البلبلة في هذة الفترة الحساسة من الموسم.
واستنكرت الهيئة هذا التصرف من اللاعبين رغم حصولهم على القسط الأول من منحة الإنتاج وكل منح الانتصارات الخاصة بالمرحلة الأولى من البطولة وكل الأجور الشهرية بإستثناء أجرة شهر ديسمبر المنقضي.

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