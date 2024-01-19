بسبب تصريحاته عن المغرب: الـ”كاف” يقرّر إيقاف مدرّب منتخب تنزانيا لمدة 8 مقابلات



قررت اللجنة التأديبية التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة، تسليط عقوبة الإيقاف ضد الجزائري عادل عمروش، مدرّب المنتخب التنزاني، لمدة 8 مقابلات بعد تصريحاته فور نهاية مباراة المغرب .

وبحسب بلاغ الإتحاد التنزاني لكرة القدم فإن المدرب المساعد يوسف حميد موروكو سيكون هو المدرب الاول في قادم المقابلات.

يشار إلى الإطار الفني للمنتخب التنزاني يضم ايضا التونسي يوسف المويهبي في خطة مساعد مدرب.

ويأتي قرار الـ”كاف” بعد شكوى تقدّمت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للتظلّم والاحتجاج على تصريحات الفنّي الجزائري.

وكان عمروش قد صرّح قبيل أيام بأنّ المغرب أصبح قوة داخل الكرة الإفريقية بشكل يجعله يختار توقيت مبارياته والحكّام أيضا.

وأثارت التصريحات احتجاجا لدى الأوساط الرياضية والإعلامية المغربية.

من جانبها، عبّرت الجامعة التنزانية لكرة القدم عن رفضها تصريحات عمروش وقالت إنّها لا تلزمها، حيث وصف رئيسها، واليس كاريا، ما صدر عن مدرّب منتخب بلاده بانّها تصريحات مستفزة ومتهوّرة.