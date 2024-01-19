وزيرة التجهيز تناقش مع سفيرة الامارات مشروع سما دبي

خصص اللقاء الذي جمع وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري، بسفيرة الامارات بتونس ايمان أحمد السلامي، اليوم الجمعة، لتناول مشروع ”سما دبي” المطروح منذ عدة سنوات و المعطل ومختلف الفرضيات المتعلقة به.

وصادقت تونس سنة 2007 على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة بالالتزام باتفاقية استثمار بالبحيرة الجنوبية بتونس لكن المشروع الذي لم ينفذ الى حد الآن.

وتهدف الاتفاقية، التي أبرمتها تونس مع شركة ”سما دبي الاماراتية” ، الى انجاز مشروع تطوير مجمعات تجارية وسكنية باستثمارات قدرت وقتها بحوالي 18 مليار دينار.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض اوجه العلاقات القائمة بين تونس والإمارات العربية المتحدة وسبل مزيد تعزيز التعاون الثنائي وآفاق تطوير الإستثمارات الإمارتية في تونس.

وأكدت سفيرة الامارات بتونس ، خلال اللقاء الذي حضره مسؤولون عن عدة قطاعات ، استعداد بلادها لمزيد دعم فرص التعاون والشراكة مع تونس.

وحضر هذا اللقاء المدير العام للجسور والطرقات والمدير العام للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات والرئيس المدير العام لشركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية والمديرة العامة للمصالح الجوية والبحرية ومديرة التعاون والتخطيط وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وعدد من إطارات الوزارة.