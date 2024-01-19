عاجل/ حريق بمطار تونس قرطاج..وهذه التفاصيل..

أعلن المتحدث باسم ديوان الحماية المدنية معز تريعة أنه تمت السيطرة مساء الجمعة 19 جانفي 2024 على نيران حريق شب في مكتبين خاليين في الطابق الاول في مطار تونس قرطاج الدولي.

وقال تريعة إنه تم توجيه شاحنتي اطفاء وسيارة اسعاف تابعين للحماية المدنية الى المكان فور الاعلام بنشوب الحريق وانه تمت السيطرة على النيران وتهوئة المكان، مشيرا الى ان الحريق نشب جزئيا في مكونات خشبية في المكتبين الذين كانا على ذمة احد البنوك وهما غير مستعملين.

وأضاف المتحدث أن الحريق شبّ في حدود السادسة من مساء اليوم وان المعطيات الاولية تشير إلى ان خللا كهربائيا ناتج عن تماس في الاسلاك الكهربائية كان وراء الحادثة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات لاحقا.

ولم تسجل ايّ اصابات او اضرار وفق ذات المصدر