القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بمحيط مؤسسة تربوية في المهدية!

رسميا.. الفرنسي جون ميشال كافالي مدربا جديدا للنادي الإفريقي

حريق هائل في واحة قابس

الـ”كان”: الرأس الأخضر ينتصر على موزمبيق بثلاثيّة نظيفة ويضمن التأهّل للدور الثاني

كأس افريقيا للأمم (المجموعة الثالثة): فوز السنيغال على الكاميرون 3 – 1

2024/01/19 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز المنتخب السينغالي اليوم الجمعة على نظيره الكاميروني بنتيجة 3 – 1 لحساب مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس افريقيا للأمم الجارية بالكوت ديفوار.
وجاءت ثلاثية المنتخب السينغالي عن طريق اسماعيلا سار في الدقيقة 17 و حبيب ديالو في الدقيقة 71 و ساديو ماني في الدقيقة 90+5، فيما جاء هدف تذليل الفارق للمنتخب الكاميروني عبر اللاعب أوليفي نشام في الدقيقة 83.
وبهذا الفوز الثاني له على التوالي، ضمن المنتخب السينغالي بطل النسخة السابقة تأهله الى الدور ثمن النهائي للبطولة، متصدرا المجموعة الثالثة بعد جولتين بـ 6 نقاط، فيما تجمد رصيد المنتخب الكاميروني عند النقطة الوحدة في المرتبة الثالثة.
وتستكمل لقاءات المجوعة الثالثة مساء اليوم لاحقا بلقاء المنتخب الغيني صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة بفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة، والمنتخب الغامبي صاحب المركز الرابع بـ 0 من النقاط.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn