بورصة تونس تقفل حصة الجمعة على منحى شبه مستقر

أقفل مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، حصة الجمعة، على منحى شبه مستقر، ليبلغ 7ر8414 نقطة مع حجم تبادل متواضع في حدود 2ر5 مليون دينار (م د)، وفق معطيات لشركة الوساطة بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وشهدت الحصة عملية تبادل في شكل كتل لسهم الاتحاد الدولي للبنوك بقيمة 4ر1 مليون دينار.

وربح سهم شركة “أوفيس بلاست”، الذي حقق افضل أداء، ما قدره 3ر4 بالمائة ليبغ سعره 200ر1 دينار دون تحقيق أي تبادل.

وتطور سهم الشركة التونسية للبنك بنسبة 9ر2 بالمائة (500ر3 د) مع تبادل بقيمة 70 ألف دينار.

في المقابل، عاد أسوء أداء الى سهم شركة النقل عبر الأنابيب، الذي تراجع بنسبة 5ر4 بالمائة وسعر 690ر14 د ومعاملات بقيمة 67 ألف دينار.

وخسر سهم بنك الأمان، بدوره، ما قدره 3 بالمائة ليقفل بسعر 32 دينار، مسجلا حجم تداول بقيمة 2ر1 م د.

وكان سهم الاتحاد الدولي للبنوك الأكثر ديناميكية في الحصة، مستقطبا 7ر1 مليون دينار، في حين تقلصت قيمته بنسبة 7ر0 بالمائة (750ر26 د).