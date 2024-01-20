كاس الامم الافريقية – صلاح يغيب عن منتخب مصر أمام الرأس الأخضر للإصابة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غياب محمد صلاح قائد المنتخب عن مباراة الرأس الأخضر المقبلة في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار للإصابة.

وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك “أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام الرأس الأخضر ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل”.

وتعرض صلاح البالغ عمره 31 عاما للإصابة قرب نهاية الشوط الأول في تعادل مصر 2-2 مع غانا يوم الخميس في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وسقط صلاح أرضا وأشار للجهاز الفني بطلب الخروج بعد آلام في عضلات الفخذ الخلفية، وقرر حينها البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري الدفع بمصطفى فتحي بدلا منه.

وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بنقطتين من تعادلين مع موزمبيق وغانا.

وسيلتقي الفريق الفائز باللقب القاري سبع مرات في رقم قياسي مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات يوم الاثنين المقبل.

وتأهلت الرأس الأخضر بالفعل إلى دور الستة عشر بعد فوزها 3-صفر على موزامبيق في الجولة الثانية يوم الجمعة.

وتمثل خسارة صلاح، هداف ليفربول الذي اقترب من بلوغ مائة مباراة دولية مع منتخب بلاده، ضربة قوية لمصر.

وأحرز صلاح ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة يوم الأحد الماضي، بعد قرار حكم الفيديو المساعد لتتعادل مصر 2-2 في الوقت بدل الضائع مع موزمبيق وتفلت من هزيمة محرجة.