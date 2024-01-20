تسمّم تلميذتين في زغوان: إيقاف 5 أشخاص وحجز مواد غذائية فاسدة بمبيت..#خبر_عاجل

أذن أمس وكيل الجمهورية بزغوان بالاحتفاظ بـ5 أشخاص وذلك على اثر تعرّض تلميذتين مقيمتين بالمبيت المدرسي بالمدرسة الاعدادية الطاهر الحداد بالزريبة بحالة تسمم.

وأفاد المدير الجهوي للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، جمال النيفر، في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” اليوم السبت بأن فريقا لمراقبة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، تحول إلى المؤسسة التربوية المذكورة و قام بحجز كمية من اللحوم والخضر الفاسدة واتلافها وفق الاجراءات القانونية بعد استشارة وكيل الجمهورية الذي أذن للمصالح الأمنية بفتح بحث تحقيقي في الحادثة.

وأضاف النيفر أن ذلك جاء بعد اشعار من طبيب مدرسي وملاحظته لوجود رائحة غير طبيعية بمطبخ المطعم المدرسي اثناء قيامه بتقصي الوضع الصحي للتلاميذ على خلفية إصابة تلميذتين من المقيمين بالمعهد بحالة إسهال، حيث بينت الفحوصات تناولهما طعاما غير صالح للاستهلاك.

وأكد أن مراقبة صحية شاملة ستخضع لها جميع المطاعم المدرسية والجامعية بقرار من المصالح المركزية لوزارة التربية بالتنسيق مع المصالح الصحية لضمان سلامة المنتوجات الغذائية المقدمة للتلاميذ والطلبة وجودتها والحرص على الحفاظ على صحة هذه الفئة.