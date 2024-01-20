قتل في قصف إسرائيلي على دمشق/ من هو مسؤول استخبارات فيلق القدس بسوريا؟..

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل مسؤول استخبارات فيلق القدس في سوريا حاج حاج صادق أوميد زاده ونائبه بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف حي المزة في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن 10 قتلى حتى الآن، وفق المرصد السوري.

بينما أفادت رويترز بأن حصيلة القتلى 4 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم مسؤول في وحدة المعلومات التابعة له.

من جهته، أقر الحرس الثوري في بيان أن بمقتل “أربعة مستشارين عسكريين إيرانيين، و”عددا من عناصر القوات السورية” قتلوا في العاصمة السورية، متهما إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

وقالت وكالة “مهر” نقلا عن مصدر مطلع لم تسمه إن “مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا ونائبه وعنصرين آخرين من الحرس استشهدوا في الهجوم الذي شنته إسرائيل على سوريا”.

فمن هو حاج حاج صادق اوميد زاده؟

يلقب زادة بـ”الحاج صادق” وهو برتبة عميد، ومنذ سنوات كانت مسؤوليته الاستخباراتية ضمن “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري” موجهة داخل سورية.

وكان اسم “الحاج صادق” قد ورد في تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” في يونيو 2023.

وحينها نشرت الصحيفة الأمريكية وثائق استخباراتية كشفت فيها أن صادق زاده كان مكلفاً بمهمة تصعيد الهجمات ضد قوات الولايات المتحدة داخل سورية.

وأضافت إحدى الوثائق أن أميد زاده حدد على وجه الخصوص عربات “همفي” و”كوغار” المدرعة كأهداف معينة.

وتحدث عن إرسال عناصر مجهولة لالتقاط صور استطلاعية للطرق التي تستخدمها القوات الأميركية في شمال وشرق سورية.

وكالات