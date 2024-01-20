قرمبالية: حجز بضاعة مهربة مخفية بمحرك السيارة..

تمكنت الوحدات المرورية بمنطقة الحرس الوطني بقرمبالية إقليم نابل من حجز سيارة محملة بكمية من مادة المعسل مخفية باحكام داخل غرفة المحرك وذلك بعد الاشتباه في تصرفات سائقها الذي كانت ظاهرة عليه علامات الارتباك عند عملية المراقبة والتفتيش .

هذا وبجلب الوسيلة وسائقها إلى مقر الوحدة المرورية وتفتيشها تفتيشا دقيقا تم حجز 72 كغ من مادة المعسل نوع الفاخر مختلفة الأنواع والأحجام كان صاحبها ينوى بيعها بتونس العاصمة.

باستشارة النيابة العمومية أذنت بتحرير محضر جبائي في الغرض وإحالة الوسيلة والمحجوز للمصالح الديوانية.