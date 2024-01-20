عاجل/خيب آمالهم: هكذا رد الطبوبي على رسالة الموقوفين في قضية التآمر..

أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطّبوبي اليوم السبت ان الاتحاد لا يتدخّل في الشأن القضائي، وذلك في رده على الرسالة التي وجهها عدد من المساجين السياسيين للاتحاد والتي طالبوه فيها بالتدخل ضد الظلم الذي يتعرضون اليه وفق تعبيرهم.

واضاف الطبوبي ان الاتحاد يطالب بان يحاكم السّجناء محاكمة عادلة لانّ السياسة هي حقل رمال متحرّك ولكن لادخل له في الشأن القضائي.

ويذكر أن عدد من الموقوفين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، كانوا قد وجهوا رسالة مفتوحة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الوطنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، والمعروفة بـ”الرباعي الوطني”، مطالبين قادة هذه المنظمات بتحمل مسؤولياتهم “إزاء المبادئ التي ائتُمنوا عليها”، و”رفع أصواتهم ضد الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له العديد من التونسيين من محامين ونقابيين ورجال أعمال وسياسيين”.

وتجدر الاشارة الى أن الموقعين على الرسالة هم كل من رضا بلحاج، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، خيام التركي وعصام الشابي.