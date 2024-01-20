المنيهلة: الإطاحة بوفاق إجرامي مختص في التحيّل..وهذه التفاصيل..

تمكنت الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة بإقليم أريانة، من الإطاحة بشبكة مختصة في التحيل والإحتفاظ بثلاثة من عناصرها، وذلك بعد أن تبيّن تعمدهم التحيّل على ضحاياهم من خلال تمكينهم من تجهيزات منزلية مقابل كمية من المصوغ، وفق مصدر أمني.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم حجز وصولات بيع وهمية، وسيارة، ومصوغ، ومبلغ مالي من العملة التونسية، لدى المشتبه بهم.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أنّ الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بأريانة تمكّنت من إلقاء القبض على مروّج مخدرات وبحوزته 35 قرصا مخدرا وسجائر محشوة بمخدر القنب الهندي.

يذكر أن الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن، معزّزة بوحدات التدخل السريع بإقليم أريانة، تمكّنت، أمس الجمعة، من القبض على صاحب كشك يقع قبالة أحد المعاهد بحيّ التضامن، وحجزت لديه 1020 قرصا مخدرا و حوالي 126 غراما من مخدر الكوكايين ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات المخدرات التي يروّجها بالخصوص في صفوف التلاميذ، وفق بلاغ صادر عن وزراة الداخلية.