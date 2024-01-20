عاجل/ اقرار نتائج الدور الاول للانتخابات المحلية و غدا بداية الحملة الانتخابية بالنسبة للدور الثاني..

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، مساء اليوم السبت، “ان مجلس الهيئة صادق اليوم في ختام اجتماعه على النتائج النهائية للدور الاول من الانتخابات المحلية التي جرت في 24 ديسمبر الماضي، بعد انتهاء آجال الطعون القضائية والبت فيها بصفة نهائية مضيفا ان المجلس اقر النتائج المعلنة سابقا باستثناء 3 دوائر محلية في ولايتي سيدي بوزيد وتونس.

واوضح بوعسكر، خلال ندوة صحفية عقدها مساء اليوم بتونس، ان الدور المقبل من هذه الانتخابات سيجري يوم الاحد 4 فيفري المقبل مشيرا الى ان الحملة الانتخابية ستنطلق يوم غد الاحد، وهي تهم 1558 مترشحا ومترشحة سيتنافسون على الفوز بعضوية 224 مجلسا محليا.

وسيصوت في الدور الثاني 4 ملايين و 181 الف و 871 ناخبا.