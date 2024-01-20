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نبر/ انتحار اب لأربعة أطفال شنقا..

2024/01/20 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اقدم مساء اليوم رجل خمسيني وهو أب لأربعة ابناء على الانتحار شنقا بمنطقة تل الغزلان من معتمدية نبر بالكاف بعد ان تفطن اليه احد اقاربه جثة تتدلى من شجرة امام بيت مهجور قرب محل سكناه.

وتفيد المعطيات الاولية أن الهالك يعيش ظروفا مادية قاسية وقد حضر أعوان الحماية المدنية لنقل الجثة.

واكد المساعد الأول لوكيل الجمهوريه بالمحكمة الابتدائية بالكاف وناطقها الرسمي يسري الهوامي انه تم الاذن بنقل الجثة للتشريح كما تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش بالموضوع للوقوف على ملابسات الانتحار، وفق ما نقلته اذاعة الجوهرة اف ام.

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