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عاجل/إسرائيل تقصف سيارة تابعة لحزب الله..ونجاة قيادي من الاغتيال..

2024/01/21 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

استهدفت غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة، الأحد، سيارة في جنوب لبنان، تابعة لوحدة حماية الشخصيات المهمة في حزب الله، بحسب مصادر، فيما تضاربت الأنباء بشأن الشخصية المستهدفة.

وأكدت مصادر سكاي نيوز بنجاة شخصية كبيرة في حزب الله من عملية الاغتيال، التي استهدفت سيارة حمايته جنوبي لبنان، فيما قتل شخص آخر.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الشخصية الناجية من عملية الاغتيال الإسرائيلية، هي فادي سليمان، وهو قائد القطاع الأوسط بحزب الله.

ومن جهتها، قالت المصادر إن القتيل هو فضل سليمان وهو مسؤول حماية شحصية قيادية في حزب الله.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر أمنية أن اثنين من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية قتلا اليوم الأحد في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة كانت تقلهما في جنوب لبنان.

وقال سكان ومصادر أمنية إن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع القريب من نقطة تفتيش تابعة للجيش اللبناني، ولم يتضح الأشخاص الذين استهدفهم الهجوم.

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