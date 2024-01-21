عاجل/من ابرزها وقف كامل للحرب: أول رد لنتنياهو على شروط حماس..

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، رفضه ما وصفه بشروط “الاستسلام التي تطرحها حماس”، مشيرا إلى المفاوضات الجارية لصفقة تبادل المحتجزين ووقف الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو “نحن ملزمون بإعادة جميع المتحجزين، ولكن لكي أكون واضحا – أنا أرفض رفضا قاطعا شروط استسلام حماس”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “حماس تطالب بإنهاء الحرب وانسحاب قواتنا من غزة مقابل إطلاق سراح رهائننا وإن حصل ذلك فقد ذهب محاربونا سدى”.

وقال:”لست مستعدا لتحمل مثل هذا الضرر المميت لأمن إسرائيل، لذلك لن نوافق عليه”.

وقال إن إسرائيل ستواصل الحرب “على كل الجبهات”، مشيرا إلى أنه “لا يعطي حصانة لأي إرهابي سواء بغزة أو لبنان أو سوريا أو أي مكان”، على حد قوله.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد كشفت الشروط التي وضعتها حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن لديها، فيما يبدو أنها ملامح صفقة جديدة تلوح في الأفق بين الجانبين.

وبحسب ما نشرت صحيفة “معاريف”، والقناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت، فإن مطالب حركة حماس لإبرام صفقة يطلق بموجبها سراح الرهائن الإسرائيليين تشمل عدة نقاط أبرزها:

وقف كامل للحرب.

انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

ضمانات دولية للحفاظ على حكم حماس بالقطاع.

عدم ملاحقة قادة حركة حماس

سكاي نيوز