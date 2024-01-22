درة زروق بالحجـاب من أجل “إثبات نسب”

إنضمت النجمة التونسية درة زروق لكوكبة من نجوم الدراما الذين بدأوا يتسابقون للالتحاق بماراطون رمضان 2024، بشخصية جديدة ومختلفة تدعى “نوال”.

وكشفت درة عبر خاصية الستوري على حسابها بإنستغرام عن ملامح من شخصيتها الجديدة، حيث ظهرت في أكثر من صورة من كواليس مسلسلها الجديد مرتدية الحجاب، وقد علقت على الصور بالقول “نوال.. إثبات نسب”.

وستظهر النجمة التونسية خلال الموسم الرمضاني المقبل من خلال مشاركتها في المسلسل المصري “إثبات نسب” الذي يعيدها للبطولة المطلقة.

ويضم المسلسل المكون من ثلاثين حلقة إلى جانب درة زروق نخبة من النجوم بينهم نبيل عيسى، محمود عبد المغني، وصدقي صخر، وهو من تأليف محمد ناير وجمال رمضان وإخراج أحمد عبده.

العرب