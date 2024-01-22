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حجز مخدرات بنية الترويج بمحيط المؤسّسات التربوية

2024/01/22 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت دورية مشتركة بين وحدات الأبحاث العدلية بسليانة واحد مراكز الأمن العمومي بعد مجهود إستعلامي وعملية مداهمة لإحدى الورشات الكائنة بهذه المدينة بعدالحصول على الأذون القضائية، من حجز 27 قطعة من عجين القنب الهندي كان ينوي أحد الأشخاص ترويجها في محيط المؤسسات التربوية بالجهة بالإضافة إلى مبلغ مالي متأت من عائدات الترويج، وفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني.
وقد أذنت النيابة العمومية بعد استشارتها للوحدة المذكورة بالإحتفاظ بالمظنون فيه “من أجل المسك والحيازة والنقل والعرض لمادة مدرجة بالجدول “ب” بنية الاتجار”.

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