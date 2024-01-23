هام/8 ألاف سيارة لسنة 2024: أسعار السيارات الشعبية في تونس حسب الماركات..

حددت تونس حصة بـ8 ألاف سيارة لكل وكلاء بيع السيارات لاستيراد السيارة الشعبية بالنسبة لسنة 2024.

ويتطلب الحصول على سيارة شعبية في تونس عدم تجاوز الراتب الشهري لغير المتزوجين 10 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، و15 ضعف الحدّ الأدنى للأجور بالنسبة إلى الأزواج.

وعند توفر الشروط، يمكن لكل فرد التقدم بطلب لوزارة التجارة من أجل الحصول على سيارة والتي يختلف سعرها حسب نوع وماركة السيارة، ويجري تسديد ثمنها عبر أقساط شهرية.

وفي ما يلي أسعار السيارات الشعبية حسب الماركات:

-SUZUKI CELERIO: بداية من 28.741 ألف دينار

-Mitsubishi Attrage : بداية من 34.662 الف دينار.

-PEUGEOT 208 : بداية من 35.433

-KIA PICANTO: بداية من 30.935 الف دينار

-Hyundai Grand i10 : بداية من 33.809